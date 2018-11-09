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      Актор "Дизель Шоу" звернувся до шанувальників після жахливої ДТП: відео

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      Євген Сморигін з "Дизель Шоу" звернувся до шанувальників
      Євген Сморигін з "Дизель Шоу" звернувся до шанувальників / Фото з вільних мереж

      Актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін, який разом з іншими учасниками команди побував у ДТП, в якій загинула Марина Поплавська, вперше звернувся до шанувальників після страшного інциденту.

      Відповідне відеозвернення Сморигін виклав у свій Instagram-акаунт.

      Актор висловив сподівання, що найближчим часом команда "Дизель Шоу" відновить свої виступи.

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      Я дуже сподіваюся, що в недалекому майбутньому ми знайдемо в собі сили, і радуватимемо вас далі. Я вірю в це,
      – сказав Сморигін.

      "Дякую вам всім за слова підтримки на нашу адресу! Ваша віра, ваша любов окрилює, додає сил, і сподіваюся, надихне на майбутні концерти! Поки що рано говорити про щось конкретне, всім потрібно відійти фізично і тим більше морально", – написав актор "Дизель Шоу".

      Нагадаємо, 20 жовтня на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" потрапив у ДТП, зіткнувшись із фургоном. Внаслідок аварії загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська.

      Окрім того, до лікарень потрапили актори Яна Глущенко та Єгор Крутоголов, а також постраждали актори "Дизель Шоу" Євгеній Гашенко, Максим Неліпа, Олександр Бережок, Євген Сморигін, Олег Іваниця та Вікторія Булітко.

      як розгортаються події після дтп з акторами "дизель шоу":
      Теги: Новини України LifeStyle ДТП з акторами Дизель Шоу Новини культури
      Джерело: 24 канал
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