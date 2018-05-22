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Актор Ентоні Хопкінс розповів, що не спілкується зі своєю донькою

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Ентоні Хопкінс
Ентоні Хопкінс / Фото з відкритих джерел

Голлівудський актор Ентоні Хопкінс зізнався, що не спілкується зі своєю єдиною 48-річною донькою Ебігейл вже впродовж тривалого часу.

80-річний актор заявив, що не знає, чи є у нього онуки, і не хоче цього знати, пише The Mirror.

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Ентоні Хопкінс з донькою Ебігейл

"Я не знаю, чи є у мене онуки, і не хочу знати. Мені це байдуже. Люди роблять свій вибір – вони розходяться, сім'ї розпадаються, це життя, кожен продовжує жити своє", – прокоментував Хопкінс.

Гопкінс також прокоментував коментар журналіста, який назвав таку позицію зірки безсердечною.

"Можливо, це і безсердечно. Життя взагалі безсердечне", – сказав актор.

Ебігейл є донькою Ентоні Гопкінса від першого шлюбу з Петронеллою Баркер. Актор покинув жінку заради іншої, коли їхній донці було 14 місяців.

Хопкінс практично не контактував з донькою. Ебігейл вирішила стати акторкою та відмовилася від прізвища зіркового батька, ставши Гаррісон. Кар’єра у дівчини не зовсім склалася, хоча батько забезпечив їй ролі в двох своїх фільмах 1993 року – "Залишок дня" і "Країна тіней".

Врешті Ебігейл мала проблеми з наркотиками і ледь не вкоротила собі віку. У цьому вона звинуватила свої переривчасті стосунки з батьком.

Варто додати, що за останні двадцять років Хопкінс та Ебігейл жодного разу не бачилися і навіть не розмовляли телефоном.

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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