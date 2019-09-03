Актор фільму "Пірати Карибського моря" провів навчання у Львові: фото та відео

До Львова приїхав актор, який знімався в "Піратах Карибського моря: На дивних берегах". Усе для того, аби провести цікавий майстер-клас для українських колег. Послухати було що, адже Ронін Трейнор долучився до півтисячі проектів, серед яких не лише фільми, а й всесвітньо відомі комп'ютерні ігри та реклами.

Побувати на такому майстер-класі мріє чи не кожний актор, адже викладає досвідчений профі – Ронін Трейнор. Він знімався у десятках голлівудських фільмів. Зокрема, і у "Піратах Карибського моря: На дивних берегах".

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Від каскадерів він відрізняється тим, що вчить й акторської майстерності. Також чоловік є режисером битв у відеоіграх, зокрема "Total War", яка отримала нагороду BAFTA – це британський аналог "Оскара".



Гра "Total War"

"Вся серія цих ігор у нього контракт на постановку боїв. Тобто з нього знімають всі рухи на камеру і потім він як режисер фігурує з людьми, які малюють графіку, він вирішує, як ці баталії будуть відбуватися", – розповів президент Академії міжнародного актора Владислав Чернявський.



Навчання від Трейнора

У Львові британцю подобається, проте чоловік здивований рівнем розвитку української кіноіндустрії. Адже впевнений, що з такими локаціями можна досягати більшого.



Ронін Трейнор

"Гарна архітектура, мені подобається. І такі привітні тут люди. Я розглядаю цікаві місця, можливо для того, щоб знімати тут фільми", – заявив викладач Британської академії сценічного та екранного бою Ронін Трейнор.

Ронін Трейнор затримається в Україні ще на кілька днів. Також він даватиме майстер-класи у Києві та Одесі.