Актор "Гри престолів" Алфі Аллен вперше став батьком: фото

Британський актор Алфі Аллен, який зіграв роль Теона Грейджоя у серіалі "Гра престолів", вперше став батьком.

Радісною новиною знаменитість поділився у своєму блозі. Алфі Аллен додав до допису перше фото малюка, на якому видно крихітну ручку та вушко первістка.

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З любов'ю і величезною радістю знайомлю вас з новим членом нашої сім'ї. Вона ідеальна,

– зворушливо написав актор.

Зазначимо, що кохана Алфі Аллена – ді-джей та модель Еллі Тейлз – народила дівчинку. Це перша дитина у пари. Наразі невідомо, як новоспечені батьки назвуть малечу.

Хто такий Алфі Аллен?

32-річний британський актор, який є молодшим братом відомої співачки Лілі Аллен. До участі в серіалі "Гра престолів" Алфі Аллен зіграв епізодичні ролі у фільмах "Джон Вік", "Ще одна з роду Болейн", "Хижак", "Спокута". "Єлизавета", "Ворог близько", "Душевний хлопчик" та ін. З моделлю Еллі Тейлз актор почав стосунки у 2017 році: тоді пара засвітилась на кількох побаченнях у Великобританії.