Актор Кевін Спейсі не буде покараний за сексуальне насильство: відома причина

Голлівудський актор Кевін Спейсі. який зіграв головну роль у серіалі "Картковий будинок", не буде покараний за сексуальні домагання.

Про це повідомив прокурор штату Джорджія, передає TMZ.

На думку представників правоохоронних органів, термін давності ймовірних злочинів, вчинених Кевіном Спейсі, перевищує встановлені норми. Як відомо, жертви актора заявляли, що сексуальне насильство він вчинив на початку 90-их, відтак минуло понад 25 років, коли вони вирішили розповісти свою історію світу.

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Прокурори переконують, що в таких випадках зібрати доказову базу проти зловмисників дуже складно, адже ані свідків, ані будь-яких фактів, що підтверджували заяви жертв сексуального насильства, неможливо знайти.

Окрім Кевіна Спейсі, звинувачення знімуть і зі скандального актора Стівена Сігала.

Нагадаємо, що вкінці 2017 року декілька акторів звинуватили Кевіна Спейсі у сексуальних домаганнях. Зокрема, зірка фільму "Стартрек" Ентоні Репп заявив, що актор домагався його, коли хлопцю було всього 14 років. У відповідь Кевін Спейсі зізнався в нетрадиційній орієнтації та визнав провину. Голлівудський актор вибачився та почав лікуватися від сексуальної залежності.