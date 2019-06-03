Актор "Кварталу 95" балотуватиметься у парламент: пояснення партії "Слуга народу"

Наприкінці травня стало відомо, що на дострокових виборах до парламенту в одному з округів Кривого Рогу балотуватиметься актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков на прізвисько "Юзик". Остаточне рішення має прийняти з'їзд партії "Слуга народу", та все у "Юзика" є чималі шанси пройти відбір.

Про це координатор передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку.

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Буквально, на прес-конференції коли ви анонсували, що учасник "95 кварталу" Юрій Корявченков "Юзік" буде висуватися по мажоритарному округу в Кривому Розі. А як же конкурс чи відбір?

Там є ще бажаючі, ми розглядаємо їх. Тобто немає гарантії, що хтось вже зайняв собі округ. В нас нема такого. Це загалом все з’їзд вирішує, фінально. Є ж певна процедура.

Звичайно, у Юри більше балів. По-перше, тому що він у нашій "Зе-команді". Він з нами пройшов увесь шлях президентських виборів. Я казав вже в одному з інтерв'ю, що він є дуже класним адміністратором. В команді "95 кварталу" Юрій довгий час був саме адміністратором, добре вміє вибудовувати роботу.



Юрій Корявченков

З наших внутрішніх оцінок, він на 95% спрацював з волонтерами так, як треба було. В нього повністю була волонтерська історія, все місто піднялося. І коли після першого туру почали нас "мочити" всіма способами, то він теж це політично витримав там.

У людини є ось цей бекграунд, є бачення, що він хоче робити в Раді, якою сферою займатися. З ним є команда, тому це – дуже класний кандидат. Якби ж у нас всі такі були. Крім цього, він впізнаваний й зрозумілий для людей.

Що таке програма "Голобородько"?Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Дивіться відео інтерв'ю з головою штабу "Слуги народу" Олександром Корнієнком: