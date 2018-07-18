Актор Олесь Федорченко у реанімації після жахливої ДТП: потрібна допомога

Актор театру та кіно Олесь Федорченко, який відомий за роллю Мар'яна у популярному серіалі "Догори дригом", потрапив у моторошну ДТП на Львівщині.

Аварія сталась 15 липня на трасі Львів – Мукачево поблизу села Тухолька. Відомо, що водій мотоцикла не впорався з керуванням на плямі розлитого мастила, і зіткнувся з автобусом, який рухався назустріч.

Читайте також: У Львові різко зросла кількість шпиталізованих клієнтів фаст-фуду

Внаслідок зіткнення актор Олесь Федорченко, який і був за кермом мотоцикла, отримав важку політравму, від удару йому відірвало ногу.

Як пише ZAXID.NET, станом на ранок 18 липня стан актора театру імені Марії Заньковецької Олеся Федорченка залишається важким. Він перебуває без свідомості у реанімації на штучній вентиляції легенів.

Усі операції, які потрібно було провести, уже зроблені. У нього важка комбінована травма, численні переломи. Лікарі борються за його життя,

– повідомив головний лікар 8-ї міської клінічної лікарні Львова Василь Обаранець.

17 липня у соцмережах повідомили, що для постраждалого в ДТП Олеся Федорченка потрібно здати кров. Станом на вечір середи відомо, що лише впродовж дня акторові зголосилось понад 80 донорів і крові, яку вони здали, на цьому етапі лікування є достатньо.

Близькі та рідні актора просять про фінансову допомогу.

Реквізити карти дружини Олеся Федорченка: 5168 7554 2462 0785 – Шумейко Марія Григорівна