Актор Оуен Уілсон відмовився бачити новонароджену дочку від екс-дівчини

49-річний американський актор Оуен Уілсон, який відомий за ролями у фільмах "Шанхайський полудень" і "Ніч в музеї", 10 жовтня в третій раз став батьком. Інформацію офіційно підтвердила 34-річна Варуні Вонгсвірат, з якою актор був у стосунках 5 років. Однак після народження дочки Уілсон жодного разу її не провідав.

Наразі Уілсон не коментує народження дочки, однак екс-дівчина Варуні публікує у соціальних мережах фото малюка. Інсайдери повідомили виданню US Weekly, що актор не хоче бачитися ні з дитиною, ні з екс-коханкою.

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Він спочатку зажадав, щоб вона пройшла ДНК-тест. Він не хоче зустрічатися з Варуні і зі своєю дитиною. Малятко, до слова, копія Оуена. У неї світла шкіра, світле волосся та блакитні очі. Уілсон навіть не намагався зв'язатися з Варуні після того, як вона народила або під час вагітності, незважаючи на те, що вони зустрічалися майже п'ять років,

– йдеться у джерелі.

Крім того, інсайдер розповів, що Оуен Уілсон знав про вагітність жінки. Варуні повідомила його про це, коли була на четвертому тижні після того, коли вони повернулися з Гавайських островів.

Нагадаємо, інсайдери повідомляли, що Вонгсвірат з Оуеном зустрічалися п'ять років, однак, коли Варуні заявила, що вагітна, актор відмовився визнавати батьківство і заявив про необхідність провести ДНК-тест на батьківство. Згодом, у вересні, лікарі підтвердили батьківство актора.



Крім того, в Оуена вже є двоє синів: семирічний Роберт Форд від його колишньої дівчини Джейд Дуелл і чотирирічний Фінн від особистої тренерки Керолайн Ліндквіст. З двома синами в актора чудові стосунки.