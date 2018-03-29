Актор Рассел Кроу шокував прихильників своїм виглядом: фото

Популярний голлівудський актор з Нової Зеландії Рассел Кроу забув про тренажерний зал та запустив кудлату бороду. Це неабияк стривожило прихильників знаменитості.

На знімках журналістів Radar Online, зроблених на баскетбольному майданчику, зірка фільму "Гладіатор" не схожий сам на себе. Актор добряче погладшав, що видно неозброєним оком.

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Як відомо, Рассел Кроу і раніше мав проблеми з вагою. У 2017 році він розповів, що важить 122 кілограми. Однак, судячи з нових знімків, актор давно перетнув цю позначку на вагах.



Рассел Кроу погладшав

Новий імідж не додає пишнотілому актору привабливості. Сива кудлата борода та нова зачіска Рассела Кроу виглядають неохайно. Саме через це прихильника знаменитості висловили свою занепокоєність. Вони закликали актора стежити за своїм здоров'ям.



Рассел Кроу зі своїм 12-річним сином

Хто такий Рассел Кроу?

Це популярний актор, який зіграв головні ролі в фільмах "Три дні на втечу", "Ной", "Гладіатор", "Ігри розуму", "Велика гра". Рассел Кроу був нагороджений престижними преміями "Оскар" та "Золотий глобус".