19:01
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -1°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Тюремна творчість Савченко. Чиновники їдуть на полуниці до Польщі
Вєсті.UA
20:56, 28 березня
ЦРУ
09:30, 28 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Актор Рассел Кроу шокував прихильників своїм виглядом: фото

569 Читать новость на русском
Рассел Кроу
Рассел Кроу

Популярний голлівудський актор з Нової Зеландії Рассел Кроу забув про тренажерний зал та запустив кудлату бороду. Це неабияк стривожило прихильників знаменитості.

На знімках журналістів Radar Online, зроблених на баскетбольному майданчику, зірка фільму "Гладіатор" не схожий сам на себе. Актор добряче погладшав, що видно неозброєним оком.

Читайте також: Актор Том Гарді перевтілився у відомого гангстера: моторошні кадри

Як відомо, Рассел Кроу і раніше мав проблеми з вагою. У 2017 році він розповів, що важить 122 кілограми. Однак, судячи з нових знімків, актор давно перетнув цю позначку на вагах.


Рассел Кроу погладшав

Новий імідж не додає пишнотілому актору привабливості. Сива кудлата борода та нова зачіска Рассела Кроу виглядають неохайно. Саме через це прихильника знаменитості висловили свою занепокоєність. Вони закликали актора стежити за своїм здоров'ям.


Рассел Кроу зі своїм 12-річним сином

Хто такий Рассел Кроу?
Це популярний актор, який зіграв головні ролі в фільмах "Три дні на втечу", "Ной", "Гладіатор", "Ігри розуму", "Велика гра". Рассел Кроу був нагороджений престижними преміями "Оскар" та "Золотий глобус".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 18:01 "Не дитина, а воїн": яким був загиблий 19-річний доброволець "Діллі"
Катерина Петренко 435
Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
сьогодні, 17:02 Як влада збирається перевіряти українські школи і ТРЦ щодо пожежної безпеки
Лев Парцхаладзе 164
Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
сьогодні, 15:01 Росія давно програла війну в Україні, і ви про це знаєте, – звернення до Захарченка
Олексій Чибісов 4057
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 14:01 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
10797
4G в Україні: коли запрацює і як підключити
сьогодні, 13:01 4G в Україні: коли запрацює і як підключити
Яніна Ткачук 19811
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук