Актор Тімоті Шаламе став героєм класичних картин: дивовижні фото
22-річний американський актор Тімоті Шаламе відомий не лише своїми успішними ролями в стрічках "Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям" і "Леді-Птаха", а й привабливою та цікавою зовнішністю, яку фанати намагаються поєднати з творами мистецтва.
Нещодавно невідомий автор створив сторінку в Instagram під назвою "chalametinart", на якій розмістив 27 дописів з незвичними зображеннями. На них актора Тімоті Шаламе за допомогою фоторедактора "помістили" в десятки відомих полотен, в тому числі в роботи Рембрандта, Караваджо, Гранта Вуда, Гюстава Курбе, Густава Клімта, Едварда Мунка та багатьох інших художників.
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Альтернативні версії картин, які мають виглядають наче справжні твори мистецтва швидко завоювали прихильність у своїх фанатів. Лише за 19 днів створення акаунту на нього підписалось близько 38 тисяч підписників, які залишають по кілька тисяч вподобань та коментарів під кожною публікацією.
Нагадаємо, що 22-річний Тімоті Шаламе у 2018 році вперше став наймолодшим номінантом на премію "Оскар" в категорії "Найкраща чоловіча роль" за останні 90 років. Його номінували з головну роль у фільмі Луки Гуаданьїно "Назви мене своїм ім'ям".