23:25
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, сьогодні
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, сьогодні
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Актор Тімоті Шаламе став героєм класичних картин: дивовижні фото

418 Читать новость на русском
Тімоті Шаламе на картині Мікеланджело да Караваджо
Тімоті Шаламе на картині Мікеланджело да Караваджо / Instagram / @chalametinart

22-річний американський актор Тімоті Шаламе відомий не лише своїми успішними ролями в стрічках "Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям" і "Леді-Птаха", а й привабливою та цікавою зовнішністю, яку фанати намагаються поєднати з творами мистецтва.

Нещодавно невідомий автор створив сторінку в Instagram під назвою "chalametinart", на якій розмістив 27 дописів з незвичними зображеннями. На них актора Тімоті Шаламе за допомогою фоторедактора "помістили" в десятки відомих полотен, в тому числі в роботи Рембрандта, Караваджо, Гранта Вуда, Гюстава Курбе, Густава Клімта, Едварда Мунка та багатьох інших художників.

Читайте також: Сюрреалістичні знімки без Photoshop: фотограф створив серію дивовижних світлин в гаражі

Альтернативні версії картин, які мають виглядають наче справжні твори мистецтва швидко завоювали прихильність у своїх фанатів. Лише за 19 днів створення акаунту на нього підписалось близько 38 тисяч підписників, які залишають по кілька тисяч вподобань та коментарів під кожною публікацією.

 

 

 

 

 

Нагадаємо, що 22-річний Тімоті Шаламе у 2018 році вперше став наймолодшим номінантом на премію "Оскар" в категорії "Найкраща чоловіча роль" за останні 90 років. Його номінували з головну роль у фільмі Луки Гуаданьїно "Назви мене своїм ім'ям".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Мистецтво
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук