Актор Тімоті Шаламе став героєм класичних картин: дивовижні фото

22-річний американський актор Тімоті Шаламе відомий не лише своїми успішними ролями в стрічках "Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям" і "Леді-Птаха", а й привабливою та цікавою зовнішністю, яку фанати намагаються поєднати з творами мистецтва.

Нещодавно невідомий автор створив сторінку в Instagram під назвою "chalametinart", на якій розмістив 27 дописів з незвичними зображеннями. На них актора Тімоті Шаламе за допомогою фоторедактора "помістили" в десятки відомих полотен, в тому числі в роботи Рембрандта, Караваджо, Гранта Вуда, Гюстава Курбе, Густава Клімта, Едварда Мунка та багатьох інших художників.

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Альтернативні версії картин, які мають виглядають наче справжні твори мистецтва швидко завоювали прихильність у своїх фанатів. Лише за 19 днів створення акаунту на нього підписалось близько 38 тисяч підписників, які залишають по кілька тисяч вподобань та коментарів під кожною публікацією.

Допис, поширений badly photoshopped timmy (@chalametinart) 1 Лип 2018 р. о 3:49 PDT

Допис, поширений badly photoshopped timmy (@chalametinart) 3 Лип 2018 р. о 10:58 PDT

Допис, поширений badly photoshopped timmy (@chalametinart) 3 Лип 2018 р. о 2:30 PDT

Допис, поширений badly photoshopped timmy (@chalametinart) 8 Лип 2018 р. о 11:01 PDT

Допис, поширений badly photoshopped timmy (@chalametinart) 10 Лип 2018 р. о 1:16 PDT

Нагадаємо, що 22-річний Тімоті Шаламе у 2018 році вперше став наймолодшим номінантом на премію "Оскар" в категорії "Найкраща чоловіча роль" за останні 90 років. Його номінували з головну роль у фільмі Луки Гуаданьїно "Назви мене своїм ім'ям".