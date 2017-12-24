Актор Вел Кілмер вперше розповів подробиці про свою боротьбу з раком

Відомий голлівудський актор Вел Кілмер вперше розповів подробиці своєї боротьби з онкологічним захворюванням.

Чутки про те, що актор вже довгий час бореться з раком горла він підтвердив ще понад півроку тому, проте тільки зараз розповів деталі своєї війни з онкозахворюванням.

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В інтерв'ю виданню Hollywood Reporter він разом з донькою та сином він відповідає на питання журналістів.

На відео чути, що 57-річний актор говорить доволі нечітко і хриплим голосом.

Раніше, до хвороби, я все розумів неправильно. Я дуже серйозно ставився до деяких речей – на зразок слави чи визнання. Я всерйоз переживав через те, що у мене не було жодного "Оскара". Я мріяв про те, щоб у мене їх було більше, ніж у Меріл Стріп. Я думав, що нагороди – прояв загальної любові. А кому ж не хочеться бути улюбленцем? І тільки поступово мені вдалося зрозуміти, що слава тільки вносить плутанину у свідомість. Адже те, що люди поводяться з тобою інакше, ніж зі знаменитістю, насправді нічого не змінює в тобі самому,

– зізнався актор.

Дивіться відео інтерв’ю Вела Кілмера з донькою та сином: