Актор, який зіграв Люка Скайвокера, отримав зірку на Алеї слави

Актор Марк Хемілл, відомий роллю Люка Скайуокера у фільмі "Зоряні війни" і озвученні Джокера в мультфільмах про Бетмена, отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді

Іменну зірку Хемілла помістили в тротуар Голлівудського бульвару, вона стала 2630-ю за рахунком. Читайте також: "Зоряні війни: Останні джедаї" – успіх чи провал? У церемонії відкриття зірки взяли участь режисер Джордж Лукас і актор Харрісон Форд, який зіграв роль Хана Соло у "Зоряних війнах". Харрісон Форд, Марк Хемілл та Джордж Лукас Допис, поширений Frases de Star Wars (@frasesdestarwars) 8 Бер 2018 р. о 1:23 PST Марк Хемілл знімається на телебаченні та озвучує анімаційних персонажів. Крім "Зоряних воєн" Хемілл знявся в трилері "Нічний попутник", військовій драмі "Підвладні", фільмі-коміксі "Гайвер", містичній мелодрамі "Любов і магія".