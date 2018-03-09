Актор, який зіграв Люка Скайвокера, отримав зірку на Алеї слави
Актор Марк Хемілл, відомий роллю Люка Скайуокера у фільмі "Зоряні війни" і озвученні Джокера в мультфільмах про Бетмена, отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді
Іменну зірку Хемілла помістили в тротуар Голлівудського бульвару, вона стала 2630-ю за рахунком.
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У церемонії відкриття зірки взяли участь режисер Джордж Лукас і актор Харрісон Форд, який зіграв роль Хана Соло у "Зоряних війнах".
Харрісон Форд, Марк Хемілл та Джордж Лукас
Марк Хемілл знімається на телебаченні та озвучує анімаційних персонажів. Крім "Зоряних воєн" Хемілл знявся в трилері "Нічний попутник", військовій драмі "Підвладні", фільмі-коміксі "Гайвер", містичній мелодрамі "Любов і магія".
Джерело: 24 Канал
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