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Актор з "Гри престолів" знявся у рекламі KFC: відео

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Гафтор Бйорнссон в "Грі престолів"
Гафтор Бйорнссон в "Грі престолів" / wikiofthrones.com

Ісландський спортсмен та актор Гафтор Юліус Бйорнссон, який в серіалі "Гра престолів" виконав роль Грегора Клігана, став зіркою реклами KFC.

Про це повідомляють на Esquire.

Американська мережа швидкого харчування KFC (Kentucky Fried Chicken) випустила рекламу нового бургера The Double Colonel, де за головного героя обрала зірку "Гри престолів". Завжди мовчазний та суворий актор серіалу постав перед споживачами KFC у миловиднішому амплуа.

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Гафтор Бйорнссон в "Грі престолів"

За сюжетом відеоролику Бйорнссон встановлює світовий рекорд, пересуваючи понад 300 кілограм сендвічів на 50 метрів. Для нього таке завдання не стало несподіванкою, оскільки ісландець є багаторазовим призерів турнірів World’s Strongest Man, а в 2018 році став найсильнішою людиною планети.

 

Теги: LifeStyle Реклама Голлівуд Кіно Гра престолів
Джерело: 24 Канал
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