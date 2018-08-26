Актор зі "Сватів" побив співмешканку і похизувався цим у соцмережах: фото

У Києві актор серіалу "Свати-6" та столичного академічного театру на Липках В'ячеслав Кошелєв побив свою співмешканку і похвалився цим на своїй сторінці у Facebook. Постраждалою виявилась Олена Савченко, яка підтвердила факт свого побиття, тож тепер відкрито кримінальну справу.

"І ось як я її ​​прикрасив, нехай подякує, що не задушив подушкою, нехай тепер полежить в нейрохірургії, подумає", – написав актор під одним з фото з жінкою.

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Допис Кошелєва, у якому він хизується, що побив жінку



Побита актором жінка

Ситуацією обурився народний депутат України Борислав Береза. Так, він ​​закликав керівництво поліції зайнятися цією справою.

У коментарях під дописом Берези нардеп Ольга Червакова написала, що вже зв'язалася з жінкою на фото.

Водночас екс-омбудсмен Валерія Лутковська зазначила, що "без бажання жертви розібратися з кривдником буде важкувато".

Зазначимо, що згодом Кошелєв видалив усі фото і опублікував натомість інше повідомлення: "Всім привіт! Я розлучився з дружиною, вона мстить за розлучення. Нє*іг кидатися з ножем, коли психуєш!"

Додамо, окрім акторської діяльності в театрі, Кошелєв зіграв ролі у низці фільмів та серіалів, серед яких "Центральна лікарня", "Офіцерські дружини", "Звичайна справа", "Свати-6", "Спокута", "Жіночий лікар", "Повернення Мухтара-5" та інші.