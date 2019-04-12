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      Актор зі "Сватів" знову виступив в окупованому Криму

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      Зірка "Сватів" Федір Добронравов знову виступив окупованому Росією Криму
      Зірка "Сватів" Федір Добронравов знову виступив окупованому Росією Криму / Фото з відкритих джерел

      Російський актор телесеріалу "Свати" Федір Добронравов через 2 тижні після скасування заборони на в'їзд в Україну вирушив з гастролями в окупований Крим.

      8 квітня Добронравов зіграв у виставі "Пастка для чоловіка" у Керченському палаці культури "Корабел". А 10 квітня артист взяв участь у цьому ж спектаклі в "Музичному театрі Криму" в Севастополі.

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      Інформацію про виступи актора в окупованому Криму підтвердила авторка програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталія Седлецька.

      Пам’ятаєте актора Добронравова з серіалу "Свати", який радіє анексії Криму, та регулярно гастролює на півострові, щоразу незаконно перетинаючи український кордон (заїжджає туди з боку РФ)? Наприклад, позавчора (10 квітня) виступав у Сімферополі,
      – написала журналістка у Facebook.

      Наприкінці березня Окружний адмінсуд Києва вирішив, що заборона СБУ на в'їзд в Україну Добронравову – протиправна і скасував цю заборону. А ще суд скасував заборону на трансляцію серіалу "Свати". Такі рішення суд ухвалив після позовів "Телерадіокомпанії студія 1+1" та ТОВ "Кіноквартал".

      За Словами Седлецької, права Добронравова їздити в Україну відстоював у суді адвокат Сергій Кальченко. Водночас він є офіційним уповноваженим представником кандидата у президенти України Володимира Зеленського на виборах 2019 року.

      Юрист, якого Зеленський уповноважив представляти свої інтереси в ЦВК, паралельно супроводжував судовий процес по поверненню Добронравову права їздити в Україну – людині, яка відверто та публічно підтримує втрату Україною своїх територій,
      – наголосила авторка програми "Схеми".

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      Що відомо про скандал із Добронравовим і серіалом "Свати"?

      22 листопада 2017 року стало відомо, що СБУ заборонила в’їзд в Україну Добронравову. Заборона повинна була діяти 3 роки. У спецслцужбі своє рішення пояснили тим, що російський актор неодноразово дозволяв собі антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму.

      Наступного дня один із творців серіалу "Свати" Зеленський висловив обурення можливою забороною серіалу та наголосив, що така ініціатива точно не допоможе економіці України.

      29 листопада Міністерство культури України внесло Добронравова у "чорний список" осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Того ж дня в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати".

      А 10 січня 2019 року "1+1" подав до суду на Мінкульт через заборону "Сватів".

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      Теги: Новини України Анексія Криму Володимир Зеленський Кіно Скандал зі "Сватами" Наталія Седлецька
      Джерело: 24 канал
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