Актор зняв панорамною камерою спуск американськими гірками: вийшло дивакувате відео

Відомий американський актор та екстремал Джеб Корлісс вирішив прокататись американськими гірками із 360-градусною камерою в руках.

Відео з екстремальних спусків він оприлюднив на своєму Youtube-каналі.

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На одному з них складається враження немов камера летить поруч з вагончиком, то обганяючи його, то трохи відстаючи.

Дивіться відео спуску американськими гірками, знятого на панорамну камеру:

Під час обробки іншого відео екстремал використовував ефект, при якому все, що зафіксувала камера, зливається у сферу.

Дивіться відео спуску американськими гірками, знятого на панорамну камеру:

В оригінальному сферичному відео глядач може сам обрати, куди повернути камеру.

У браузері для цього потрібно водити мишкою по відео, а на телефоні – просто повертати пристрій в потрібному напрямку.

Дивіться відео спуску американськими гірками, знятого на панорамну камеру: