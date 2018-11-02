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      Актора Алека Болдвіна заарештували у Нью-Йорку: відома причина

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      Алека Болдвіна заарештували у Нью-Йорку
      Алека Болдвіна заарештували у Нью-Йорку / Фото з відкритих джерел

      Відомий голлівудський актор Алек Болдвін, який нещодавно уп'яте став батьком, 2 листопада був заарештований у Манхеттені "за напад".

      Про це повідомляє виданння СNN з посиланням на поліцію Нью-Йорка.

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      Актор Алек Болдвін був заарештований у п'ятницю за напад пов'язаний зі спором щодо місця для паркування,
      – йдеться в повідомленні.

      За словами лейтенанта поліції Нью-Йорка Джона Грімпела, інцидент стався близько 13:30 за місцевим часом на парковці в Грінвіч-Віллідж. Саме у цьому кварталі на Манхеттені наразі проживає актор зі своєю другою дружиною Хіларією і чотирма маленькими дітьми.

      Інцидент трапився коли Алек зі сім'єю приїхав на машині у квартал. Він посварився, а згодом і побився з іншим чоловіком за місце парковки.

      Зараз Болдвін утримується в у 6-й дільниці де його опитує поліції. Найімовірніше, актору пред'являть звинувачення в нападі.

      Хто такий Алек Болвін?Голлівудський актор, який відомий за ролями у фільмах "Присяжна", "Прелюдія до поцілунку", "Перл-Гарбор", "30 потрясінь", "Жасмин" та ін. До 2002 року Алек Болдвін був одружений з акторкою Кім Бейсінгер. У 2012 році знаменитість офіційно оформив стосунки з Хіларією Томас. Пара виховує 4 дітей.

      Теги: LifeStyle Голлівуд Поліція Кіно
      Джерело: 24 Канал
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