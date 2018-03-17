13:30
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
-2°C -9°C
  • неділя
    -8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті.UA. Вирішальний поєдинок політиків. Музика для пошуку терористів
Вєсті.UA
21:15, 16 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Акторка Блейк Лайвлі по-дитячому розважилась в Діснейленді: яскраві фото

479 Читать новость на русском
Блейк Лавлі розважилась у Діснейленді
Блейк Лавлі розважилась у Діснейленді / Фото із соцмереж

Популярна голлівудська акторка Блейк Лайвлі, відома за головною роллю в серіалі "Пліткарка", відвідала парк атракціонів. Зірка неабияк повеселилась, не приховуючи дитячого захвату.

Відповідні світлини акторка опублікувала на сторінці в Instagram.

На фото зірка радісно позує з казковими персонажами, не приховуючи захвату, та навіть змагається з ними у стилі.

Читайте також: Кіноактриса Блейк Лайвлі вразила неймовірною схожістю з мамою: фото

Для поїздки в Діснейленд зірка обрала буденний, але стильний одяг. Блейк Лайвлі позує на камеру в порваних штанах, білій футболці та картатій сорочці. Зірка доповнила стильний образ кросівками.

Блейк Лайвлі постала перед прихильниками без макіяжу, демонструючи природну красу. Відомо, що у поїздку акторка вирушила з подругами, з якими наважилась сісти на екстремальний атракціон – американські гірки.

Це моє офіційне звернення. Тепер буду працювати на мінімальну заробітну плату. Рада бути Чудовиськом,
– кумедно прокоментувала фото Блейк Лайвлі.

Мільйони користувачів соцмережі вподобали опубліковані світлини. "Це так мило", "Гарна", "Дитячий релакс", – із захопленням коментували фото прихильники Блейк Лайвлі.

Who wore it better...

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively)


Акторка Блейк Лайвлі з казковими принцесами


Блейк Лайвлі в Діснейленді

Хто така Блейк Лайвлі?
Це популярна голлівудська акторка, яка зіграла головні ролі у фільмах "Джинси-талісман", "Приватне життя Піппи Лі", "Вік Адалін", "Особливо небезпечні" та "Мілина". У 2012 році Блейк Лайвлі вийшла заміж за актора Раяна Рейнольдса, з яким виховує двох доньок.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно відпочинок
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук