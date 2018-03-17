Акторка Блейк Лайвлі по-дитячому розважилась в Діснейленді: яскраві фото
Популярна голлівудська акторка Блейк Лайвлі, відома за головною роллю в серіалі "Пліткарка", відвідала парк атракціонів. Зірка неабияк повеселилась, не приховуючи дитячого захвату.
Відповідні світлини акторка опублікувала на сторінці в Instagram.
На фото зірка радісно позує з казковими персонажами, не приховуючи захвату, та навіть змагається з ними у стилі.
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Для поїздки в Діснейленд зірка обрала буденний, але стильний одяг. Блейк Лайвлі позує на камеру в порваних штанах, білій футболці та картатій сорочці. Зірка доповнила стильний образ кросівками.
Блейк Лайвлі постала перед прихильниками без макіяжу, демонструючи природну красу. Відомо, що у поїздку акторка вирушила з подругами, з якими наважилась сісти на екстремальний атракціон – американські гірки.
Це моє офіційне звернення. Тепер буду працювати на мінімальну заробітну плату. Рада бути Чудовиськом,
– кумедно прокоментувала фото Блейк Лайвлі.
Мільйони користувачів соцмережі вподобали опубліковані світлини. "Це так мило", "Гарна", "Дитячий релакс", – із захопленням коментували фото прихильники Блейк Лайвлі.
Акторка Блейк Лайвлі з казковими принцесами
Блейк Лайвлі в Діснейленді
Хто така Блейк Лайвлі?
Це популярна голлівудська акторка, яка зіграла головні ролі у фільмах "Джинси-талісман", "Приватне життя Піппи Лі", "Вік Адалін", "Особливо небезпечні" та "Мілина". У 2012 році Блейк Лайвлі вийшла заміж за актора Раяна Рейнольдса, з яким виховує двох доньок.
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