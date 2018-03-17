Акторка Блейк Лайвлі по-дитячому розважилась в Діснейленді: яскраві фото

Популярна голлівудська акторка Блейк Лайвлі, відома за головною роллю в серіалі "Пліткарка", відвідала парк атракціонів. Зірка неабияк повеселилась, не приховуючи дитячого захвату.

Відповідні світлини акторка опублікувала на сторінці в Instagram.

На фото зірка радісно позує з казковими персонажами, не приховуючи захвату, та навіть змагається з ними у стилі.

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Для поїздки в Діснейленд зірка обрала буденний, але стильний одяг. Блейк Лайвлі позує на камеру в порваних штанах, білій футболці та картатій сорочці. Зірка доповнила стильний образ кросівками.

Блейк Лайвлі постала перед прихильниками без макіяжу, демонструючи природну красу. Відомо, що у поїздку акторка вирушила з подругами, з якими наважилась сісти на екстремальний атракціон – американські гірки.

Це моє офіційне звернення. Тепер буду працювати на мінімальну заробітну плату. Рада бути Чудовиськом,

– кумедно прокоментувала фото Блейк Лайвлі.

Мільйони користувачів соцмережі вподобали опубліковані світлини. "Це так мило", "Гарна", "Дитячий релакс", – із захопленням коментували фото прихильники Блейк Лайвлі.

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively) 15 Бер 2018 р. о 10:02 PDT

Who wore it better... Допис, поширений Blake Lively (@blakelively) 15 Бер 2018 р. о 10:32 PDT



Акторка Блейк Лайвлі з казковими принцесами



Блейк Лайвлі в Діснейленді

Хто така Блейк Лайвлі?

Це популярна голлівудська акторка, яка зіграла головні ролі у фільмах "Джинси-талісман", "Приватне життя Піппи Лі", "Вік Адалін", "Особливо небезпечні" та "Мілина". У 2012 році Блейк Лайвлі вийшла заміж за актора Раяна Рейнольдса, з яким виховує двох доньок.