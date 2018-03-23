Акторка Блейк Лайвлі зачарувала ефектним образом на кінопрем'єрі: фото

Голлівудське подружжя акторів Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі є улюбленим для американців. Однак вони вкрай рідко з'являються на заходах разом. Відтак нещодавня кінопрем'єра в Нью-Йорку потішила не тільки ЗМІ, але й фанатів зірок.

Як відомо, в музеї Гуггенхайма відбулась прем'єра короткометражного фільму "Останній портрет". Знаменитості, хоч і не брали участь в зйомках, але все ж прийшли підтримати друга Блейк Лайвлі – актора і режисера Стенлі Туччі.

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Для заходу акторка вбрала асиметричну картату сукню від Monse. Поверх ефектного вбрання Блейк Лайвлі вбрала розкішне бежеве пальто Oscar de la Renta з вишитим орнаментом. Образ зірка доповнила босоніжками Christian Louboutin, прикрашеними намистинами, а також сріблястим клатчем.



Блейк Лайвлі показала стильний образ

Не менш ефектно виглядав і актор Раян Рейнольдс, який вбрав на кінопрем'єру сірий костюм та білосніжну сорочку. Стильна краватка в синьо-зелену смужку та бордове взуття доповнили модний "лук" знаменитості.



Раян Рейнольдс на кінопрем'єрі

Після появи зіркового подружжя вся увага була прикута саме до них. Зірки продемонстрували справжню сімейну ідилію. Актори весь вечір посміхались та ніжно обіймались.



Зіркове подружжя Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса



Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс



Ефектна поява зіркового подружжя Лайвлі та Рейнольдса