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Акторка Блейк Лайвлі засвітила струнку фігуру у сукні: приголомшливі фото

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Чарівний образ Блейк Лайвлі
Чарівний образ Блейк Лайвлі / Фото із соцмереж

Голлівудська акторка Блейк Лайвлі є улюбленицею мільйонів людей у всьому світі. Вона славиться не тільки чудовим почуттям гумору, але й елегантними образами в стилі королівської сім'ї.

У мережі вже давно кепкують, що Блейк Лайвлі виглядає так, наче є представницею королівської родини Великобританії. Все тому, що зірка має ідеальну фігуру, яку підкреслює витонченими вбраннями, що приголомшують красою та стилем. Окрім цього, користувачі мережі відзначають і аристократичні риси обличчя Блейк, що видно неозброєним оком. 

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Нещодавній вихід акторки з чоловіком Раяном Рейнольдсом яскраво підтвердив цю думку. Чарівна Блейк вбрала приталену сукню білого кольору від Cushnie et Ochs. Вбрання грайливо оголювало тендітні плечі акторки, що нагадувало стиль герцогині Сассекської Меган Маркл. До образу зірка підібрала босоніжки на підборах. Зібране волосся в зачіску та легкий макіяж завершили образ Блейк Лайвлі.

 

Водночас Раян Рейнольдс красувався поряд з дружиною в елегантному костюмі темно-синього кольору. До нього актор підібрав стильну сорочку та футболку. Відомо, що в такому вбранні зіркова пара відвідала презентацію елітного алкоголю Aviation American Gin, що відбулась в Нью-Йорку. 

 

 

 

Образ голлівудського подружжя настільки сподобався прихильникам, що художниця намалювала чарівне зображення пари. 

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Блейк Лайвлі
Джерело: 24 Канал
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