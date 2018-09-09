Акторка Деніз Річардс вийшла заміж: перші фото церемонії

Голлівудські актори Деніз Річардс та Аарон Файперс одружились. Розкішна церемонія відбулась в четвер, 6 вересня.

Деніз Річардс та Аарон Файперс після року стосунків вирішили піти під вінець. Обітницями пара обмінялась на пляжі Малібу. Знаменитості зробили розкішне весілля, запросивши найближчих друзів та родичів.

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До вівтаря наречена пішла у досить звабливому образі. Деніз Річардс вбрала міні-сукню з фатиновою спідницею. Весільне плаття для зірки пошив дизайнер Марк Зуніно. За словами модельєра, сукня була створена за 24 години.

24 години на пошиття весільної сукні? Без проблем! Вона ще й виглядала дуже красиво та природно,

– зазначив Марк Зуніно.

Сукня Деніз Річардс була без бретельок. Дизайнер розшив її декоративними квітами, що виглядало дуже стильно. До свого образу наречена підібрала босоніжки та букет з півоній.

Водночас наречений Аарон Файперс вийшов до вівтаря в сірих штанах та білій сорочці вільного крою.

Відомо, що на весільну церемонію прийшли не тільки гості свята, але й знімальна група реаліті-шоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллс", в якому Деніз Річардс знімається. Відтак прихильники акторів зможуть побачити весільне відео в серіалі.