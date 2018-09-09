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Акторка Деніз Річардс вийшла заміж: перші фото церемонії

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Акторка Деніз Річардс вийшла заміж
Акторка Деніз Річардс вийшла заміж / Фото із соцмереж

Голлівудські актори Деніз Річардс та Аарон Файперс одружились. Розкішна церемонія відбулась в четвер, 6 вересня.

Деніз Річардс та Аарон Файперс після року стосунків вирішили піти під вінець. Обітницями пара обмінялась на пляжі Малібу. Знаменитості зробили розкішне весілля, запросивши найближчих друзів та родичів. 

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До вівтаря наречена пішла у досить звабливому образі. Деніз Річардс вбрала міні-сукню з фатиновою спідницею. Весільне плаття для зірки пошив дизайнер Марк Зуніно. За словами модельєра, сукня була створена за 24 години. 

24 години на пошиття весільної сукні? Без проблем! Вона ще й виглядала дуже красиво та природно,
– зазначив Марк Зуніно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mark Zunino (@mark_zunino)

 

Сукня Деніз Річардс була без бретельок. Дизайнер розшив її декоративними квітами, що виглядало дуже стильно. До свого образу наречена підібрала босоніжки та букет з півоній. 

Водночас наречений Аарон Файперс вийшов до вівтаря в сірих штанах та білій сорочці вільного крою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Latest News (@the.latest.news)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений QUEM Acontece (@quemacontece)

 

Відомо, що на весільну церемонію прийшли не тільки гості свята, але й знімальна група реаліті-шоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллс", в якому Деніз Річардс знімається. Відтак прихильники акторів зможуть побачити весільне відео в серіалі. 

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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