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Акторка Дженна Д'юенн повністю оголилась для глянцю: 18+

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Дженна Д'юенн
Дженна Д'юенн / Фото з вільних джерел

Екс-дружина популярного актора Ченнінга Татума – розкішна Дженна Д'юенн – взяла участьу сміливій фотосесії для глянцю. Танцівниця та акторка повністю оголилась перед камерою, показавши струнке тіло.

Знамените видання Womens Health запропонувало спокусливій Дженні Д'юенн пікантну фотосесію. Зірка не відмовилась від пропозиції та показала результати зйомки у своєму блозі.

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На фото екс-дружина Ченнінга Татума позує перед камерою абсолютно голою. Хоч вбрання на Дженні Д'юенн не було, однак відмовитись від прикрас вона не захотіла. Тому жіноче розкішне тіло танцівниці прикрашали кілька перснів та ланцюжок на нозі. 

Дякую журналу за таку сміливу фотосесію,
– лаконічно написала вона. 

Варто зазначити, що фотограф Деніс Леопольд обирав такі ракурси, що інтимні місця акторки не виднілись на знімках. Дженні Д'юенн грайливо та дуже ніжно прикривала своє голе тіло руками, що виглядало дуже спокусливо. Пікантності додавала й скуйовджена зачіска танцівниці. 

 

 

 

Нагадаємо, що історія кохання між Ченнінгом Татумом та Дженною Д’юенн почалася в 2006 році під час знімань картини "Крок вперед", де обоє грали головні ролі. У 2009-му пара відгуляла весілля, а 31 травня 2013 року у подружжя народилася донька Еверлі Елізабет Мейзелл Татум. Після 9 років спільного життя Ченнінг Татум та Дженна Д’юенн вирішили розірвати шлюб. 

Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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