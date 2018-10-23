Акторка Емі Шумер вагітна первістком

Зірка комедій, 37-річна голлівудська актриса Емі Шумер, яка цього року, 13 лютого, одружилася з шеф-кухарем і письменником Крісом Фішером, заявила про майбутнє поповнення у сім'ї.

Про це Шумер оригінально повідомила своїх шанувальників. Акторка попросила головного кореспондента CNN в Білому домі Джессіку Йеллін опублікувати пост на своїй сторінці Instagram з величезним списком кандидатів-сенаторів на вибори від різних штатів.

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А лише в кінці переліку була коротка фраза: "Я вагітна", – Емі Шумер.

Перед тим Емі виставила фото в Instagram, де за допомогою фотошопу вона замінила обличчя принца Гаррі і Меган Маркл, які нещодавно оголосили про поповнення, на своє і Кріса.



Instagram-пост Джессіки Йеллін

Нагадаємо, що Емі Шумер одружилась з коханим шеф-кухарем Крісом Фішером у Малібу. Весільна церемонія відбулась таємно, однак згодом з’явились фото, де серед 80 запрошених можна було побачити близьких подруг актриси – Дженніфер Еністон та Дженніфер Лоуренс.