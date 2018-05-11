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Акторка Емілія Кларк з'явилась в розкішній сукні на кінопрем'єрі: фото

539 Читать новость на русском
Емілія Кларк
Емілія Кларк / Getty images

Популярна британська акторка Емілія Кларк стала однією з найочікуваніших гостей на прем'єрі фільму "Соло. Зоряні війни. Історія". В кінострічці зірка зіграла головну жіночу роль. Однак не тільки майстерність знаменитості привернула увагу, але і її неймовірний "лук".

Британська акторка Емілія Кларк може похизуватись стрімкою кар'єрою. Від ролей "Матері Драконів" у "Грі престолів" до мрійливої Лу в мелодрамі "До зустрічі з тобою" – такими сценічними перевтіленнями зірка вже дивувала прихильників. Тепер акторка зіграла одну з головних ролей нової частини "Зоряних воєн", довівши, що її талант багатогранний.

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Кінострічку презентували в Лос-Анджелесу. Емілія Кларк не пропустила урочистий світський захід та покрасувалась на червоній доріжці в розкішному вбранні.

Для кінопрем'єри фільму "Соло. Зоряні війни. Історія" зірка вибрала розкішну сукню з квітковим принтом. Витончене вечірнє вбрання підкреслило струнку талію Емілії Кларк, а оголені плечі додали грайливості образу. Варто зазначити, що чарівне плаття від Valintino привернуло увагу всіх присутніх на світському заході. 


Емілія Кларк на кінопрем'єрі


Емілія Кларк


Акторка Емілія Кларк показала розкішний "лук"


Актори на кінопрем'єрі фільму "Соло. Зоряні війни. Історія"

Дивіться відео трейлеру "Соло. Зоряні війни. Історія":

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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