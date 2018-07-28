Акторка Кеті Холмс засвітилась у звичайному американському метро: фотофакт

Екс-дружина Тома Круза – розкішна акторка Кеті Холмс – вирушила на прогулянку вулицями Нью-Йорка. Після цього зірку бачили у звичайному американському метро, що неабияк потішило її прихильників.

Знаменитості іноді значно ближчі до своїх прихильників, аніж люди вважають. Це довела Кеті Холмс, яка нещодавно пройшла червоною доріжкою на модному показі в Парижі, а кілька днів після світської події засвітила свої буденні речі на вулицях Нью-Йорка.

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Для прогулянки містом зірка обрала джинси та світлу сорочку. Сонцезахисні окуляри, зручне взуття та стильна сумка завершили буденний look Кеті Холмс.

Допис, поширений NewbarK (@newbarkofficial) 27 Лип 2018 р. о 1:32 PDT

Після прогулянки з подругою Кеті Холмс відмовилась від таксі, надавши перевагу громадському транспорту. У метро Кеті Холмс виглядала як звичайна американка: з книгою в руках вона втомлено сиділа вкінці вагона. Поруч з Кеті Холмс сиділи люди, які й не підозрювали, що поруч із ними вмостилась голлівудська знаменитість. Папараці ж зробили яскраві кадри з поїздки Кеті Холмс, які швидко поширились мережею.

Допис, поширений Katie Holmes (@katieholmes.world) 27 Лип 2018 р. о 11:55 PDT

Допис, поширений Katie Holmes (@katieholmes.queen) 27 Лип 2018 р. о 2:51 PDT

Допис, поширений Janet Charlton (@janetcharltonshollywood) 26 Лип 2018 р. о 9:21 PDT