Акторка Кетрін Хейгл похизувалась стрункою фігурою після появи 3 дитини: фото

Голлівудська акторка Кетрін Хейгл, яка зі співаком Джошом Келлі виховує трьох дітей, показала свою ідеальну фігуру.

Світлини з відпочинку знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram.

Як відомо, Кетрін Хейгл довго не могла прийти до форми після останніх пологів. Про це зірка писала в соціальній мережі. Однак труднощі їй все ж вдалося подолати. Результати копіткої роботи над собою Кетрін Хейгл виставила на показ, не соромлячись демонструвати фото до початку занять спортом.

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На світлині Кетрін Хейгл позує перед камерою в червоному купальнику. Зірка високо підстрибнула, демонструючи свою відмінну фізичну форму. Зробила Хейгл це на пляжі під час сімейного відпочинку в Мексиці.

Окрім фото в купальнику, акторка показала милі знімки з дітьми та чоловіком.

Так багато можна знайти в цьому надзвичайно красивому, мирному, спокійному місці в Мексиці. Я ніколи не зможу забути його,

– написала Кетрін Хейгл.



Кетрін Хейгл на пляжі



Кетрін Хейгл з чоловіком та дитиною



Акторка Кетрін Хейгл з сином



Син Кетрін Хейгл



Сімейний відпочинок акторки Кетрін Хейгл

Хто така Кетрін Хейгл?

Це відома голлівудська акторка, яка зіграла лікаря Іззі Стівенс в популярному телесеріалі "Анатомія пристрасті". Окрім цього, Кетрін Хейгл отримала головну роль у фільмах "Гола правда", "Кілери", "Життя, як воно є", "27 весіль", "Трішки вагітна".