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Акторка Клер Дейнс стала мамою вдруге

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Клер Дейнс і Х'ю Денсі
Клер Дейнс і Х'ю Денсі / GettyImages

39-річна зірка фільму "Ромео + Джульєтта" Клер Дейнс і її чоловік, актор Х'ю Денсі стали вдруге батьками. У зіркової пари народився син.

Про це повідомляє видання The Associated Press.

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Щаслива поповнення родині Клер Дейнс і Х'ю Денсі сталося ще у понеділок, 27 серпня. Відомо, що свою вагітність актриса успішно приховувала кілька місяців. Однак у квітні вона сама про це розповіла в ефірі "Шоу Говарда Стерна" (The Howard Stern Show), зізнавшись, що знаходиться на другому триместрі. А ось стать дитини подружжя не розповідало до останнього.

клер дейнс
Клер Дейнс / Getty

"Я перебуваю вже на другому триместрі вагітності. Ми давно мріяли про другу дитину, і це сталося", – розповідала Клер.

Після пологів папараці днями встигли сфотографувати Клер Дейнс на вулицях Нью-Йорка, пише Daily Mail.


Клер Дейнс


Клер Дейнс

Зауважимо, Клер Дейнс і Хью Денсі в шлюбі вже дев'ять років. У грудні 2012 року на світ з'явився їхній первісток Сайрус.

Теги: Зіркові мами Діти і неповнолітні LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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