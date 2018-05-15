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Акторка Крістен Стюарт позбулась взуття на червоній доріжці в Каннах: курйозні фото

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Крістен Стюарт
Крістен Стюарт / Getty images

Зірка серії фільмів "Сутінки" Крістен Стюарт настільки хотіла ефектно виглядати на червоній доріжці Каннського фестивалю, що обрала незручне взуття. Посеред заходу акторка вирішила позбутись підборів та роззулась перед фотографами.

Крістен Стюарт, як усі голлівудські зірки, відвідала щорічну кіноподію – Каннський фестиваль. Однак не обійшлось без витівки акторки. Вона посеред червоної доріжки зняла взуття на підборах та пройшла босою.

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Для кінозаходу зірка вбрала сіру міні-сукню від Chanel та чорні туфлі Christian Louboutin. Стильний брендовий одяг підкреслив неідеальні форми  Крістен Стюарт. 


Крістен Стюрт на червоній доріжці в Каннах

Посеред зіркового виходу акторка раптово вирішила позбутись свого розкішного взуття. Крістен Стюарт роззулась перед здивованими фотографами. Сталось це одразу після того, як зірка ледь не послизнулась через мокре покриття після дощу. 

Водночас у західних ЗМІ подейкують, що таким чином акторка вирішила показати протест проти правил Каннського фестивалю, згідно з якими жінки повинні носити виключно туфлі на підборах. 


Крістен Стюарт в Каннах


Крістен Стюарт роззулась на червоній доріжці


Крістен Стюарт

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Каннський кінофестиваль
Джерело: 24 Канал
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