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Акторка Крістен Стюарт шокувала прихильників своїм виглядом: фото

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Крістен Стюарт: невдалий образ
Крістен Стюарт: невдалий образ

Знаменита акторка Крістен Стюарт, відома за роллю в кіносазі "Сутінки", здивувала прихильників розповнілою фігурою та не зовсім вдалим "луком".

Про це повідомляє журнал Vivа.

Акторка Крістен Стюарт засвітилась на модній вечірці, яку організував бренд Chanel. Зірка була званим гостем заходу, оскільки є обличчям компанії та неодноразово знімалась в рекламі популярних парфумів.

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Для світського заходу зірка обрала невдалий "лук". Так, Крістен Стюарт позувала перед камерами у білому топі та короткій спідниці. Знаменитість взяла чорні панчохи, які вульгарно виглядали з-під одягу. Невдалий образ Крістен Стюарт доповнила чорною шкіряною курткою та темним макіяжем, що виглядав брутально.

За словами експертів, одяг зовсім не личив знаменитості та виглядав досить безглуздо, оскільки акторка добряче погладшала. Відтак вихід Крістен Стюарт не обійшовся без нещадної критики. Прихильники відверто звернулись до акторки, щоб вона стежила за своїми формами та відмовилась від таких екстравагантних образів.


Крістен Стюарт на вечірці


Брутальний образ Крістен Стюарт


Крістен Стюарт: невдалий "лук"

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Chanel
Джерело: 24 Канал
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