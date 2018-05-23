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Акторка Люсі Лью кардинально змінила імідж: фото

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Люсі Лью
Люсі Лью / Getty images

Популярна голлівудська акторка Люсі Лью, яка зіграла головні ролі в серіалі "Елементарно" та фільмі "Ангели Чарлі: Тільки вперед", кардинально змінила імідж. Знана запальна брюнетка змінилась до невпізнання.

Акторку Люсі Лью сміливо можна назвати консервативно, адже за всю кар'єру вона не змінювала свого природного кольору волосся. Однак, як і кожна жінка, знаменитість наважилась на експеримент, результати якого продемонструвала на червоній доріжці церемонії Obie Awards, що відбулась в Нью-Йорку.

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Запальна брюнетка перетворилась на ефектну білявку. Для церемонії вручення Obie Awards Люсі Лью обрала чорну сукню з великими атласними бантами. Чорні босоніжки та клатч завершили "лук" акторки.


Люсі Лью змінила імідж


Люсі Лью стала білявкою

До білявого волосся Люсі Лью обрала незвичний для неї світлий макіяж та інший колір рум'ян.


Люсі Лью: два стилі акторки

У ЗМІ подейкують, що новий образ, який дещо збентежив прихильників Люсі Лью, може бути пов'язаний з участю у зйомках нового фільму. Кінострічка матиме назву Stage Mother.

Хто така Люсі Лью?
Американська акторка, відома за фільмами "Вбити Білла", "Щасливе число Слевіна", "Кочівники", "Чикаго", "Розплата", "Ангели Чарлі: Тільки вперед". Окрім цього, Люсі Лью зіграла роль Джоан Ватсон у детективному серіалі "Елементарно". Також акторка спробувала себе в ролі продюсера і режисера.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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