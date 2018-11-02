Акторка Меган Фокс одягнула сина в жіночий костюм на Хелловін: несподівані фото

Зірка "Трансформерів" Меган Фокс збентежила мережу сімейними знімками. Голлівудська акторка показала рідкісне фото зі святкування Хелловіну, на якому позувала з трьома синами.

Як взірцева зіркова мама, Меган Фокс відмовилась від гучних вечірок на Хелловін та провела час зі своєю сім'єю – чоловіком Брайаном Остіном Гріном та трьома синами. До свята голлівудська зірка ретельно підготувалась, замовивши ефектні костюми.

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Так, перед камерою Меган позувала в образі чарівника в стилі "Гаррі Поттера". Водночас її 2-річний Джорні Рівер приміряв біло-рожевий костюм єдинорога, а 4-річний Бодхі Реном став героєм мультсеріалу "Герої в масках".

Та найбільше суперечок у мережі викликав хелловінський look старшого сина Меган Фокс – Ноа Шеннона. 6-річний хлопчик постав перед камерою у костюмі зомбі-танцівниці з групи підтримки. Дитина вбрала спідницю з довжиною вище коліна та красувалась з макіяжем.

Від такого вигляду хлопчика мережа вибухнула обуренням. Люди переконані, що таким чином Меган Фокс робить дітей жіночними, що в майбутньому може повпливати на сексуальну орієнтацію.

Варто зазначити, що Меган Фокс вкрай рідко публікує фото зі своїми дітьми. Однак Хелловін змусив зірку порушити своє правило та похизуватись кадрами сімейного відпочинку. Згідно зі світлинами, акторка не є прихильником коротких стрижок, тому всі троє її синів мають досить довге хвилясте волосся.

Хто така Меган Фокс?

Американська акторка та модель. Отримала велику популярність після виконання ролі Мікаели Бейнс у фільмі "Трансформери". Окрім цього, вона знялась у фільмах "Знову ти", "Тіло Дженніфер", "Як втратити друзів і змусити всіх тебе ненавидіти", "Кохання по-дорослому", "Джона Гекса" та ін. Деякі ЗМІ називають її однією із секс-символів сучасності.