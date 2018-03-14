Акторка Міла Куніс зачарувала ніжними фотографіями з сином

Знаменита голлівудська акторка Міла Куніс, яка спільно з зірковим чоловіком Ештоном Кутчером виховує двох дітей, показала милі фото з сином.

Про це повідомляє журнал Elle.

Як відомо, голлівудські актори мають двох дітей – 3-річну доньку Вайят Ізабель та 1-річного сина Дімітрі. Голлівудська пара не зверталась за послугами няні, а самостійно виховує малят, розприділяючи вільний час так, щоб один з батьків залишався з дітьми. Ештон Кутчер працює над значним ІТ-проектом, відтак зараз вихованням доньки та сина займається Міла Куніс.

Читайте також: Чому Мілу Куніс образили в її рідних Чернівцях: неочікувана правда

На вихідних зіркову маму помітили в одному з парку Лос-Анджелеса. Міла Куніс мило гуляла з дитиною, не приховуючи ніжності до малятка. Зірка то обіймала дитину на руках, то мило вела за руку.

Зазначимо, що материнство аж ніяк не вплинуло на зовнішній вигляд акторки. Куніс була вбрана у світле пальто, штани та білу футболку. Такий буденний образ личив молодій мамі, що відзначили користувачі соціальних мереж. Окрім цього, прихильники зірки вже помітили неабияку схожість Дімітрі з батьком.



Міла Куніс з сином Дімітрі



Акторка Міла Куніс на прогулянці з сином

Хто така Міла Куніс?

Це популярна голлівудська акторка, яка народилась в Чернівцях. Кінокар'єру Міла Куніс розпочала в 1994 році, коли вперше знялась для реклами та в серіалі "Дні нашого життя". Наразі акторка зіграла головну роль у фільмах "Дуже погані матусі", "Третій зайвий", "Оз: великий і страшний", "Друзі по сексу". У 2012 році зірка розпочала стосунки з актором Ештоном Кутчером, з яким офіційно одружилась в 2015 році. пара виховує двох дітей.