Акторка Міла Йовович похизувалась власним врожаєм: фото

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович показала, наскільки вона вправна господиня. Зірка показала свій врожай овочів та фруктів.

Міла Йовович полюбляє поратись на грядці. Нещодавно на території власного маєтку вона зробила свою міні-дачу, де вирощує овочі та ягоди. Мабуть, така любов до вирощування рослин в акторки від матері – Галини Йовович, яка емігрувала в США у 1980 році.

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У мережі зірка поділилась знімком зі своїм першим у 2018 році врожаєм.

Захотілось відпочити від моди та опублікувати деякі садові фотографії. Я так схвильована, бо зірвала свій перший кавун в саду! Я ще не куштувала його. Присягаюсь, кабачки ростуть так швидко, що я навряд чи зможу їх зібрати, перш ніж вони стануть "монстрами",

– написала Міла Йовович.

За її словами, до першого врожаю також ввійшли кілька цибулин, огірків та помідорів.

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich) 1 Сер 2018 р. о 10:17 PDT

Голлівудська акторка зізналась, що її доньки – 10-річна Евер та 3-річна Дешіел – допомагають поратись на грядці. Особливо дівчатка полюбляють збирати з Мілою Йовович врожай.

"Бачити, яке задоволення отримує Дешіел, збираючи редиску або висаджуючи рослини, чи поливаючи їх з дідусем – це найприємніше, що можуть спостерігати батьки", – зазначила Міла Йовович.

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich) 20 Лип 2018 р. о 2:55 PDT