Акторка Наталі Портман приміряла брутальний образ для кінострічки: перші фото

Відома голлівудська акторка Наталі Портман, яка знімається в кінострічці "Vox Lux", постане перед глядачами в незвичному брутальному образі.

Про це повідомляє Vogue.

Як відомо, у музичній драмі також з'являться актори Джуд Лоу і Стейсі Марті. Однак першою із зіркового складу кінострічки в об'єктив папарацці потрапила Наталі Портман, яка ходила по знімальному майданчику Нью-Йорка з зухвалою "панківською" зачіскою. Зірка була вбрана в порваті джинси, білу майку з надписом та шкіряну куртку.

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Брутальний образ Наталі Портман стилісти доповнили темним макіяжем smoky eyes та графічними стрілками. З прикрас зірки виднівся стильний сірий чокер. 36-річна акторка в кінострічці змінилась до невпізнання.

Фільм "Vox Lux" розповідає про молоду співачку Селекту, яка стає популярною за загадкових обставин. Режисером кінострічки став Брейді Корбет – лауреат Венеціансього кінофестивалю, відомий за фільмами "Тринадцять" та "Забавні ігри". Музику до "Vox Lux" пише знаменита композиторка та співачка Sia.



Наталі Портман на зйомках нового фільму



Акторка Наталі Портман приміряла брутальний образ



Наталі Портман на зйомках в Нью-Йорку