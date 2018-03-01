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Акторка Наталі Портман приміряла брутальний образ для кінострічки: перші фото

592 Читать новость на русском
Наталі Портман
Наталі Портман / Фото з вільних джерел

Відома голлівудська акторка Наталі Портман, яка знімається в кінострічці "Vox Lux", постане перед глядачами в незвичному брутальному образі.

Про це повідомляє Vogue.

Як відомо, у музичній драмі також з'являться актори Джуд Лоу і Стейсі Марті. Однак першою із зіркового складу кінострічки в об'єктив папарацці потрапила Наталі Портман, яка ходила по знімальному майданчику Нью-Йорка з зухвалою "панківською" зачіскою. Зірка була вбрана в порваті джинси, білу майку з надписом та шкіряну куртку.

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Брутальний образ Наталі Портман стилісти доповнили темним макіяжем smoky eyes та графічними стрілками. З прикрас зірки виднівся стильний сірий чокер. 36-річна акторка в кінострічці змінилась до невпізнання.

Фільм "Vox Lux" розповідає про молоду співачку Селекту, яка стає популярною за загадкових обставин. Режисером кінострічки став Брейді Корбет – лауреат Венеціансього кінофестивалю, відомий за фільмами "Тринадцять" та "Забавні ігри". Музику до "Vox Lux" пише знаменита композиторка та співачка Sia.

Наталі Портман
Наталі Портман на зйомках нового фільму

Наталі Портман брутальний образ
Акторка Наталі Портман приміряла брутальний образ

Наталі Портман
Наталі Портман на зйомках в Нью-Йорку

Теги: LifeStyle Кіно Наталі Портман
Джерело: 24 Канал
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