Пенелопа Круз приміряла образ білявки в серіалі: фото

Голлівудська акторка Пенелопа Круз змінила імідж для зйомок 2 сезону серіалу "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів". Зірку ледь можна впізнати на кадрах кінокартини, адже всі прихильники звикли до образу запальної брюнетки.

Як відомо, серіал розповідає про вбивство дизайнера Джанні Версаче серійним вбивцею Ендрю Кьюнененом. Прем'єра багатосерійної кінострічки відбулась у січні 2018 року, а сам сюжет заснований на популярній книзі письменниці Марін Орт "Вульгарні послуги: Ендрю Кьюненен, Джанні Версаче та найневдаліша поліцейська засідка в історії США".

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Одну із головних ролей зіграла іспанська акторка Пенелопа Круз, повідомляє Vogue. Запальна брюнетка перевтілилась у білявку, зігравши роль дружини відомого дизайнера Донателли Версаче. У 9 серіях, презентованих на початку року, Пенелопа Круз показала шлях успіху знаменитості та вбрала легендарну сукню, яка, за словами експертів, ввійде в історію.

Це була така знакова сукня. Ми впевнені, що саме це плаття розповість історію про те, як бренд став знаменитим,

– розповіли художники з костюмів Лу Ейріч і Еллісон Ліч.

Відомі костюмери додали, що перевтілення Пенелопи Крус у серіалі було досить легким. Зірка і так була прихильницею бренду Versacе, тому їй лише підібрали розкішний одяг. Вбрання повністю відтворило стиль Донателли Версаче в той час, тому в кінострічці акторка часто носить вишиті корсети та чорні сукні.



Головні герої серіалу "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів"



Пенелопа Круз стала білявкою



Акторка Пенелопа Круз в образі Донателли Версаче