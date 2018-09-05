Акторка Реффі Кессіді відзначилась курйозом на Венеційському кінофестивалі 2018: фото

Британська акторка Реффі Кессіді оконфузилась на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю 2018. Зірка вбрала сукню, яка трішки підвела її під час виходу.

Венеційський кінофестиваль – одна із найповажніших подій у світі шоу-бізнесу. Відтак всі зіркові красуні ретельно підбирають сукні на кожен день світської події. Та інколи розкішні вбрання підводять модниць, створюючи конфузні ситуації на червоній доріжці.

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Так, акторка Реффі Кессіді у вечірній сукні блакитного кольору завітала на презентацію фільму "Голос світла". На червону доріжку кінофестивалю молода зірка вийшла разом зі своїми колегами по фільму – Наталі Портман і Стейсі Мартін.

Допис, поширений Anita Shemon (@justbecauseitsbeauty) 5 Вер 2018 р. о 2:36 PDT

Допис, поширений Redazione :venews (@venezia_news) 5 Вер 2018 р. о 1:59 PDT

Однак під час дефіле з Реффі Кессіді стався кумедний конфуз – вона заплуталась у сукні від Oscar de la Renta. Дівчина звернулась до акторів за допомогою, відтак троє героїв кінострічки "Голос світла" зігнулись і звільняли ноги дівчини від фатину. У мережі одразу ж з'явилось відео та фото конфузу, на яких видно, як дівчина спершу налякалась, а потім намагалась втриматись на ногах.

Допис, поширений Stacy Martin (@stacymartinig) 4 Вер 2018 р. о 6:07 PDT

Допис, поширений користувачем @theperkofbeingcat 4 Вер 2018 р. о 9:16 PDT