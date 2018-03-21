Акторка Рене Зеллвегер змінилась до невпізнання для кінострічки: фотофакт

Популярна голлівудська акторка Рене Зеллвегер, відома ролями у фільмах "Щоденник Бріджит Джонс" і "Замерзла з Маямі", перевтілилась у зйомках нового фільму. Акторка зі знаної білявки вбрала образ запальної брюнетки.

Як відомо, зірка отримала головну роль у кінострічці "Джуді". Фільм розповідає історію про останній рік життя легендарної американської співачки Джуді Гарленд, яка стала жертвою голлівудської системи. Кар'єра знаменитості тривала 45 із 47 років. Джуді Гарленд працювала майже щодня на знімальних майданчиках та клубах, часто вживаючи наркотики.

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Для непростої ролі Рене Зеллвегер перевтілилась до невпізнання. Відома білявка постане в кінострічці запальною брюнеткою з короткою стрижкою. Прихильники зірки вже відзначили, що такий образ є дещо незвичним та додає років Рене Зеллвегер.



Перевтілення Рене Зеллвегер

Варто зазначити, що попри критику прихильників Рене Зеллвегер, акторка таки вразила своєю схожістю з Джуді Гарленд.



Рене Зеллвегер зіграє роль співачки Джуді Гарленд