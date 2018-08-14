Акторка Різ Візерспун показала свого двійника: фото
Актриса Різ Візерспун вперше показала свого двійника, а точніше дублера, який останні кілька фільмів підміняє голлівудську зірку в деяких сценах.
Про це Візерспун розповіла на своїй сторінці в Instagram.
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Актриса на ім'я Мерлі, яка зображена в одному з відео Різ, одягнена в таку ж сорочку, як у Візерспун. Крім того, волосся актрис пофарбовано в абсолютно ідентичний блонд.
"Знайомтеся, це Мерлі! Вона мій дублер у п'яти фільмах і зараз допомагає мені в серіалі "Велика маленька брехня". Хіба ми не схожі?" – прокоментувала відео Візерспун.
Різ Візерспун з "двійником"
Джерело: 24 Канал
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