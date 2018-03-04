Акторка Ванесса Параді провела акцію протесту на престижній церемонії

Французька акторка Ванесса Параді, яка є екс-дружиною Джонні Деппа, об'єднала понад 100 актрис та працівників кіноіндустрії у Франції. Знаменитість заснувала рух проти сексуального насилля.

До організаторів акції також належить акторка та модель Діана Крюгер, повідомляє видання Reuters.

Знаменитості пройшли червоною доріжкою французької церемонії нагородження "Сезар" з білими стрічками, які є символом протесту проти харасмента. Акцію провели 3 березня.

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Загалом протестний рух назвали "Now we act" та є французьким аналогом кампанії "Time's Uр", яка проходить в Голлівуді. Метою заснованої спільноти є збір коштів на допомогу жінкам, які стали жертвами сексуального насильства.

Настав час діяти. Разом ми будемо підтримувати тих, хто робить конкретні кроки для того, щоб ніхто більше не сказав #MeToo,

– заявили знамениті учасниці руху.

Не дивно, що акція протесту збігається з політичними дебатами у Франції, які присвячені темі введення штрафів за сексуальні домагання на вулицях. Зокрема, мова йде про непристойні вигуки та образи, які принижують гідність жінки. Відомо, що міністр Марлен Шьяппа ініціювала розгляд цього питання та наполягає на тому, щоб люди, які вчиняють навіть найменше порушення законів щодо жінки, сплачували штраф у розмірі 90 євро.



Ванесса Параді на "Сезар-2018"

Пенелопа Круз приєдналась до французького руху проти домагання



Акторка Жеральдін Накаш підтримала рух проти насилля



Лоранс Арне на "Сезар-2018"



Акторка українського походження Ольга Куриленко приєдналась до руху



Румі Рапас з ледь помітною білою стрічкою



Мелані Тьєррі на "Сезар-2018"