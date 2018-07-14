Акторки Дрю Беррімор і Камерон Діаз похизувалися спільним селфі без макіяжу: чарівне фото

Відомі голлівудські акторки 43-річна Дрю Беррімор і 45-річна Камерон Діаз показали шанувальникам у соціальних мережах спільне фото.

Дрю Беррімор опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка прокоментувала світлину тегами: без макіяжу, без фільтрів, олдскульні сестри, свято, п'ятниця, вихідний.

Шанувальники кіноактрис вражені справжньою натуральною красою жінок, про що мовиться у багатьох коментарях: "Справжня краса у найкращому вигляді", "Справжні жінки", "Вам, дівчата, макіяж не потрібен".

Крім того, багато хто згадав про фільм "Ангели Чарлі", який є яскравою спільною роботою Камерон Діаз, Дрю Беррімор і Люсі Лью.



Люсі Лью, Камерон Діаз, Дрю Беррімор / "Ангели Чарлі – 2: Тільки вперед"