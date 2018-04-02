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Актору Мухтару Гусенгаджиєву дали 22 роки тюрми за знімання дитячого порно

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Мухтару Гусенгаджиєву дали 22 роки тюрми
Мухтару Гусенгаджиєву дали 22 роки тюрми / Фото з відкритих джерел

Російському актору, відомому за серіалом "Останній з Магікян" Мухтару Гусенгаджиєву дали 22 роки суворого режиму з примусовим лікуванням.

Актор отримав суворе покарання через знімання дитячого порно, повідомляє видання Lenta.ru.

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Під час обшуків у Мухтара Гусенгаджиєва знайшли декілька відеозаписів з дитячим порно. Дві дівчинки дали свідчення, що актор їх розбещував.

Сам Гусенгаджиєв всі звинувачення відкидає та стверджує, що ні в чому не винен. За словами актора, цю історію затіяли тільки з однією метою.

"Вони хочуть відібрати мою квартиру на Котельницькій набережній у Москві", – впевнений артист.

Одна з потерпілих у справі Гусенгаджиєва – донька його племінника. Мухтар заявив, що його племінник і змонтував відео, аби його підставити.

Нагадаємо, артист був заарештований у вересні 2015 року. За даними слідства, 53-річний Гусенгаджиев кілька разів вчинив стосовно 9-річної дівчинки насильницькі дії сексуального характеру.

Хто такий Мухтар Гусенгаджиєв? Російський актор, відомий за ролями у серіалах "Останній з Магікян" і "Карпов". Також він знімався у фільмах "Таємниця перевалу Дятлова", "Платон" та інших. Крім того, він є провідним фахівцем Федерації йоги Росії і володарем титулу найгнучкішої людини планети.

Теги: LifeStyle Новини Росії Кримінальні новини Порно
Джерело: 24 Канал
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