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Актриса Альона Мусієнко вагітна первістком від брата Володимира Омеляна: фото

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Максим Омелян та Альона Мусієнко
Максим Омелян та Альона Мусієнко / Instagram

27-річна українська актриса Альона Мусієнко і Максим Омелян, брат міністра інфраструктури Володимира Омеляна, вперше стануть батьками.

Про це зірка "Тіні незабутих предків" повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Зазначимо, Альона Мусієнко вийшла заміж за Максима Омеляна 28 серпня 2017 року. Церемонія одруження відбулася в Печерському РАГСі міста Києва.

вагітна альона мусієнко
Вагітна Альона Мусієнко / Instagram

Хто така Альона Мусієнко? Українська актриса, фотомодель і телеведуча У ролі телеведучої розпочала роботу в 2012 році у ранковому шоу "Підйом" на Новому каналі. Дебютувала у кіно роллю в короткометражці режисера Павла Мартинова "Де коза була" (2012), згодом у фільмі режисера Любомира Левицького "Ломбард" (2013). Після цього отримала від нього ж пропозицію знятися у містичному трилері "Тіні незабутих предків" (2013).

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами Володимир Омелян
Джерело: 24 Канал
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