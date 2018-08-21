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Актриса Дженніфер Гарнер отримала іменну зірку на "Алеї слави"

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Дженніфер Гарнер
Дженніфер Гарнер / Instagram / @jennifer.garner

Американська актриса Дженніфер Гарнер, яка у 2017 році розлучилась з відомим актором Беном Аффлеком, отримала свою зірку на знаменитій "Алеї слави" в Голлівуді.

Про це повідомляють на Pop Sugar.

Кіноактриса Дженніфер Гарнер прибула на Голлівудський бульвар в чарівній сукні синього кольору від Roland Mouret і в туфлях на високих підборах. Зірка була неймовірно щасливою, коли стала власницею іменної зірки серед кількох тисяч відомих діячів культури. Вона стала 2461-ю за рахунком, хто отримав іменну зірку.

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Привітати Дженніфер з радісною подією приїхали діти актриси – доньки Вайолет і Серафіна та син Семюел, а також її друзі і батьки. Нагородження Гарнер іменною зіркою чудово збіглося з прийдешньою прем’єрою фільму "Багряна м'ята" (7 вересня), у якому актриса зіграла головну роль.

 

До слова, Дженніфер Гарнер зіграла у більше ніж 40 фільмах, найвідоміші з яких "Перл Гарбор" (2001), "Привиди колишніх подружок" (2009) та "Закон і порядок" (1996). Вона стала лауреаткою премій "Золотий глобус" (2001), "Сатурн" (2003) та Гільдії кіноакторів США (2004). Актриса була двічі одруженою: на Бенові Аффлеку (2005–2017) та Скоттові Фолі (2000–2004).

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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