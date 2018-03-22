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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Актриса Елізабет Олсен не впізнала себе на відредагованому плакаті: фото

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Елізабет Олсен
Елізабет Олсен / Колаж: 24 Канал

29-річна голлівудська актриса Елізабет Олсен не впізнала себе на обкладинці журналу Empire, який присвятили виходу в прокат нового фільму студії Marvel "Месники: Війна нескінченності".

У стрічці Олсен виконала роль Червоної Відьми. Дівчина опублікувала в Instagram фотографію, на якій вона позує в оточенні інших супергероїв і на якій її обличчя змінили до невпізнання.

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"27 квітня... Невже я так виглядаю?" – підписала знімок Елізабет, вказавши дату прем’єри.

На фото помітно, що у Олсен змінився овал обличчя, підборіддя зробили загостреним, а також збільшили губи.

Так виглядає Елізабет Олсен у ральному житті:

А так її зобразили на плакаті:

Другий трейлер "Месники: Війна нескінченності" дивіться онлайн:


Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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