Актриса Елізабет Олсен не впізнала себе на відредагованому плакаті: фото

29-річна голлівудська актриса Елізабет Олсен не впізнала себе на обкладинці журналу Empire, який присвятили виходу в прокат нового фільму студії Marvel "Месники: Війна нескінченності".

У стрічці Олсен виконала роль Червоної Відьми. Дівчина опублікувала в Instagram фотографію, на якій вона позує в оточенні інших супергероїв і на якій її обличчя змінили до невпізнання.

Читайте також: Брітні Спірс розкритикували за зловживання фотошопом

"27 квітня... Невже я так виглядаю?" – підписала знімок Елізабет, вказавши дату прем’єри.

На фото помітно, що у Олсен змінився овал обличчя, підборіддя зробили загостреним, а також збільшили губи.

Так виглядає Елізабет Олсен у ральному житті:

А так її зобразили на плакаті:

Другий трейлер "Месники: Війна нескінченності" дивіться онлайн:



