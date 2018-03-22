Актриса Елізабет Олсен не впізнала себе на відредагованому плакаті: фото
29-річна голлівудська актриса Елізабет Олсен не впізнала себе на обкладинці журналу Empire, який присвятили виходу в прокат нового фільму студії Marvel "Месники: Війна нескінченності".
У стрічці Олсен виконала роль Червоної Відьми. Дівчина опублікувала в Instagram фотографію, на якій вона позує в оточенні інших супергероїв і на якій її обличчя змінили до невпізнання.
Читайте також: Брітні Спірс розкритикували за зловживання фотошопом
"27 квітня... Невже я так виглядаю?" – підписала знімок Елізабет, вказавши дату прем’єри.
На фото помітно, що у Олсен змінився овал обличчя, підборіддя зробили загостреним, а також збільшили губи.
Так виглядає Елізабет Олсен у ральному житті:
А так її зобразили на плакаті:
Другий трейлер "Месники: Війна нескінченності" дивіться онлайн: