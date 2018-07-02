Актриса Фелісіті Джонс вийшла заміж: фото з весілля

Британська кіноактриса Фелісіті Джонс 1 липня одружилась на режисерові Чарльзу Гарду після трьох років стосунків. Церемонія весілля відбулась в англійському замку Саделі в графстві Глостершир.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Зірка кінострічки "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія" на весіллі приміряла скромну та ніжну сукню білого кольору з довгими рукавами та фату, в той час як Чарльз одягнув святковий костюм з фіалковою краваткою.

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Фелісіті Джонс і Чарльз Гард одружились



Фелісіті Джонс і Чарльз Гард одружились

На весіллі подружжя були присутні найближчі друзі та родичі, а також знаменитості, серед яких можна було побачити Едді Редмейна і Тома Хенкса. Традиційне світське весілля відбулось на вулиці під затишним накриттям, де можна побачити багато квітів, ніжний весільний торт і зворушливий обмін весільними клятвами.

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Фелісіті Джонс і Чарльз Гард одружились



Едді Рейдман

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Як відомомо, 34-річна Фелісіті і 45-річний Чарльз зустрічались протягом трьох років і в травні минулого року чоловік зробив Джонс пропозицію одруження. Раніше в актриси були стосунки зі скульптором Едом Форніелесом, з яким вона прожила в цивільному шлюбі близько 10 років. Для обох молодят це була перша церемонія одруження.