15:48
2 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
14°C 10°C
  • вівторок
    19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос
Вєсті.UA
09:01, 1 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Актриса Фелісіті Джонс вийшла заміж: фото з весілля

518 Читать новость на русском
Фелісіті Джонс і Чарльз Гард одружились
Фелісіті Джонс і Чарльз Гард одружились / Instagram / @fantastictheoryofeverything

Британська кіноактриса Фелісіті Джонс 1 липня одружилась на режисерові Чарльзу Гарду після трьох років стосунків. Церемонія весілля відбулась в англійському замку Саделі в графстві Глостершир.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Зірка кінострічки "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія" на весіллі приміряла скромну та ніжну сукню білого кольору з довгими рукавами та фату, в той час як Чарльз одягнув святковий костюм з фіалковою краваткою.

Читайте також: Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко вийшла заміж: щасливі фото


Фелісіті Джонс і Чарльз Гард одружились


Фелісіті Джонс і Чарльз Гард одружились

На весіллі подружжя були присутні найближчі друзі та родичі, а також знаменитості, серед яких можна було побачити Едді Редмейна і Тома Хенкса. Традиційне світське весілля відбулось на вулиці під затишним накриттям, де можна побачити багато квітів, ніжний весільний торт і зворушливий обмін весільними клятвами.

Читайте також: 45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж: фото


Фелісіті Джонс і Чарльз Гард одружились


Едді Рейдман

Читайте також: З'явились фото з розкішного весілля норвезького біатлоніста Йоханнеса Бьо

Як відомомо, 34-річна Фелісіті і 45-річний Чарльз зустрічались протягом трьох років і в травні минулого року чоловік зробив Джонс пропозицію одруження. Раніше в актриси були стосунки зі скульптором Едом Форніелесом, з яким вона прожила в цивільному шлюбі близько 10 років. Для обох молодят це була перша церемонія одруження.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
сьогодні, 15:01 Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний
Олександр Палій 392
Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
сьогодні, 12:01 Нефть и газ из РФ теряют клиентов в ЕС
Злой Одессит 2009
Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
сьогодні, 08:43 Чтобы отпраздновать День рождения в Луганске, сначала нужно месяц отпахать
Ольга Черненко 1089
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
1 липня, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1843
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
1 липня, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 988
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук