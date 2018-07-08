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Актриса Кейт Вінслет показала фігуру в купальнику на відпочинку: фото

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Кейт Вінслет
Кейт Вінслет / Фото з відкритих джерел

Зірка фільму "Титанік" Кейт Вінслет минулими днями побувала на спекотному відпочинку на іспанському острові Менорка разом зі своїм чоловіком Недом Рочкнроллом.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Папараці зафіксувало подружню пару на морському узбережжі, які розважались у воді і вправлялися з риболовною сіткою. Кейт Вінслет одягнула ніжний білий купальник в блакитну смужку та солом’яний капелюх, в той час як Нед приміряв на пляж червоні шорти.

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Кейт Вінслет і Нед Рочкнролл на іспанській Менорці

Хоч 42-річна британська актриса не має надто струнких форм, але тим не менш вона виглядає чарівною та щасливою, яка не стримує своїх пристрасних почуттів до чоловіка, з яким перебуває у шлюбі з 2012 року. Зірка також спостерігала за своїм 4-річним сином Беаром, якого народила від Неда.

Сім’я чудово проводила час на відпочинку та насолоджувалась компанією одне одного.

Теги: LifeStyle Еротика Голлівуд Кіно відпочинок
Джерело: 24 Канал
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