Актриса Мішель Вільямс таємно вийшла заміж

Американська кіноактриса Мішель Вільямс у новому інтерв’ю для видання Vanity Fair зізналась у таємному весіллі з 40-річним музикантом Філом Елвером, більш відомим як Mount Eerie.

Про це повідомляють на сайті журналу.

37-річна актриса не уточнила, коли саме було весілля, але церемонія відбулась в горах Адірондак в штаті Нью-Йорк. Святкування було дуже тихими і скромним

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Я ніколи не говорила про своє особисте життя і вважаю за краще не розповідати про свої стосунки. Але з Філом все інакше. Він любить мене настільки сильно, що я нарешті відчуваю себе вільною,

– щиро розповіла аткриса.

Зірка фільмів "Красуня на всю голову" і "7 днів і ночей з Мерилін" також взяла участь у стильній фотосесії для журналу Vanity Fair. Автором зйомки став Кольєр Шорр, а для елегантних образів вересневого номеру Мішель приміряла речі таких преміальних марок як Louis Vuitton, Tiffany & Co та інших.



Мішель Вільямс для Vanity Fair