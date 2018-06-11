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Актриса Олівія Манн відверто розповіла про суїцидальні думки та роки депресії

21 Читать новость на русском
Олівія Манн
Олівія Манн / Instagram / @oliviamunn

Відома американська кіноактриса Олівія Манн розповіла, що впродовж свого свідомого життя вона неодноразово думала про самогубство, страждала від депресій та не могла впоратись із відчуттям тривоги.

Про це зірка вирішила відверто поділитись на сторінці в Instagram. 37-річна знаменитість зізналась, що страждала від депресії більшу частину дорослого життя і їй вдалося впоратися з хворобою десять років тому.

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Я жила з постійним відчуттям тривожності і нападами депресії більшу частину свого дорослого життя. Десять років тому я взялася за себе, навчилася повністю усвідомлювати проблему і тепер не занурююся в похмурі глибини депресії. Але до цього думки про суїцид відвідували мене кілька разів, – прокоментувала свою проблему Манн.

Жінка попросила всіх своїх фанатів, які мають психологічні проблеми, не чекати кризи, а просити про допомогу. Вона пояснила, що депресія схожа на тьму, яка лише б’є та губить людину, а той, хто страждає від неї, не обов'язково має довідку з діагнозом.


Олівія Манн боролась з депресією

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Для тих, хто не розуміє, що таке депресія. Це схоже на триваючу безжальну темряву, яка б'є так боляче, що немає ніяких сил терпіти. Вам не потрібно страждати від неспокою або депресії, щоб відчувати себе пригнічено. Щось дуже сумне або травматичне може трапитися з вами тільки один раз, але викликати те саме відчуття розпачу,
– додала актриса.

У підсумку Олівія Манн поділилась короткою довідкою, до якої можна звернутись в разі схожих проблем: "Один дзвінок може змінити все. Навіть якщо ви не хочете бути залучені або не хочете, щоб ваш друг злився на вас, або якщо ви страждаєте наодинці з собою і не хочете ні з ким розмовляти, або відчуваєте хвилювання через те, що потрібно просити допомогу з боку. Будь ласка, спробуйте всі способи вирішити свою проблему, перш ніж приймати суїцидальне рішення, яке потім можна скасувати".

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Хто така Олівія Манн? Американська кіноактриса та модель, яка розпочала свою кар’єру з роботи спортивного репортера, оскільки вона деякий час вчилась на факультеті журналістики, а згодом – вчилась акторському мистецтву. У 2004 році Олівія зіграла свою першу епізодичну роль у фільмі "Злість опудала".

Загалом, у фільмографії Манн нараховується більше ніж 30 кінострічок, серед яких найпопулярніші "Залізна людина 2", "Люди Ікс: Апокаліпсис" та "Вісім подруг Оушена". Щодо особистого життя, то 37-річна Олівія Манн неодружена, але мала тривалі стосунки з актором Юелем Кіннаманом та спортсменом Аароном Роджерсом

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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