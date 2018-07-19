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Актриса розповіла моторошні деталі зґвалтування Люком Бессоном

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Сенд Ван Рой
Сенд Ван Рой / www.imdb.com

Кіноактриса Сенд Ван Рой, яка першою звинуватила легендарного режисера Люка Бессона у зґвалтуванні розповіла нові деталі жахливого інциденту в Парижі цього року.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

За словами жінки, французький режисер накинувся на неї в готелі у Парижі та не зупинявся її домагатись після її численних прохань.

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Я просила його зупинитися, не двозначно. І не тільки це. Я плакала, я блювала. Він здійснював наді мною принизливі сексуальні дії. Я демонструвала неприкриту огиду. Я показувала йому, що не хочу цього,
– зізналась Ван Рой.

Вона додала, що наступного дня її тіло боліло так сильно, що вона втрачала свідомість: "Я дуже боялася померти, і була дуже близька до цього". Також у ЗМІ додають, що актриса, яка звинувачує Бессона перебувала з ним у стосунках останні два роки.

Нагадаємо, що голлівудський режисер Люк Бессон опинився в епіцентрі гучного секс-скандалу. Актриса Сенд Ван Рой звинуватила французького кінорежисера у згвалтуванні в готелі "Брістоль" в Парижі. За її словами, Бессон підсипав їй наркотики у чай, після чого згвалтував під час Каннського кінофестивалю 2018, однак результати токсикологічного аналізу крові виявилися негативними. Згодом режисера звинуватило в сексуальних домаганнях ще троє жінок.

Хто такий Люк Бессон?Автор популярних кінострічок "Таксі", "П'ятий елемент", "Люсі", "Перевізник", "Коломбіана", "13 район: Ультиматум" та ін. Люк Бессон був чотири рази одружений. Наразі він офіційно зареєстрував стосунки з кінопродюсером Вірджинією Сілла. Люк Бессон є батьком 5 доньок.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Згвалтування Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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