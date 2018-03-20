Актриса Синтія Ніксон офіційно балотуватиметься на посаду губернатора Нью-Йорка

Актриса, зірка серіалу "Секс і місто" Синтія Ніксон офіційно оголосила 19 березня, що висуває свою кандидатуру та розпочинає кампанію за посаду губернатора штату Нью-Йорк.

Про це вона повідомила на своєму Twitter.

"Я люблю Нью-Йорк, і сьогодні я оголошую свою кандидатуру на посаду губернатора", – написала Синтія.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 березня 2018 р.

51-річна зірка вже почала збирати команду, до якої увійшли, зокрема, Ребекка Кац і Біл Хайерса. Вони працювали в передвиборному штабі нинішнього мера Нью-Йорка Білла де Блазі.

Синтія Ніксон побореться за посаду губернатора Нью-Йорка

Ніксон виховує трьох дітей. Вона одружена з активісткою освітнього руху Крістін Маріноні.

Синтія працювала в консультативній комісії де Блазіо для Фонду міського голови для просування Нью-Йорка.

Синтія Ніксон із зірками серіалу "Секс і місто"