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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Актриса Синтія Ніксон офіційно балотуватиметься на посаду губернатора Нью-Йорка

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Синтія Ніксон побореться за посаду губернатора Нью-Йорка
Синтія Ніксон побореться за посаду губернатора Нью-Йорка

Актриса, зірка серіалу "Секс і місто" Синтія Ніксон офіційно оголосила 19 березня, що висуває свою кандидатуру та розпочинає кампанію за посаду губернатора штату Нью-Йорк.

Про це вона повідомила на своєму Twitter.

"Я люблю Нью-Йорк, і сьогодні я оголошую свою кандидатуру на посаду губернатора", – написала Синтія.

51-річна зірка вже почала збирати команду, до якої увійшли, зокрема, Ребекка Кац і Біл Хайерса. Вони працювали в передвиборному штабі нинішнього мера Нью-Йорка Білла де Блазі.

Синтія Ніксон побореться за посаду губернатора Нью-Йорка

Ніксон виховує трьох дітей. Вона одружена з активісткою освітнього руху Крістін Маріноні.

Синтія працювала в консультативній комісії де Блазіо для Фонду міського голови для просування Нью-Йорка.

Синтія Ніксон із зірками серіалу "Секс і місто"

Теги: LifeStyle Новини політики Новини США Кіно
Джерело: 24 Канал
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